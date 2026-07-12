В Эстонии зафиксировано высокое потребление алкоголя среди населения

Алкоголизм остаётся одной из острейших социальных ран Эстонии. Несмотря на колебания уровня потребления, смертность от спиртного держится на устойчиво высоких отметках, а регулярные скандалы с участием высокопоставленных политиков лишь подчёркивают глубину проблемы.
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