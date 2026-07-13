В Китае испытали водородный ДВС для грузовиков мощностью 600 л.с.

Сертификационные испытания проходили в Китайском автомобильном исследовательском центре (CATARC) в условиях полного рабочего цикла, включая холодный запуск, работу на низких оборотах, максимальную нагрузку и переходные режимы с изменением мощности.
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