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Аргументы и Факты

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ВС России поразили объекты в портах на юге Украины, используемые ВСУ

Вооруженные силы России в ночь на 16 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по военным объектам на территории Украины.

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