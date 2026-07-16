ВС России поразили объекты в портах на юге Украины, используемые ВСУ

Вооруженные силы России в ночь на 16 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по военным объектам на территории Украины.
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