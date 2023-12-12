Агент Орещук назвал "Балтику" самой активной в ближайшее трансферное окно

Футбольный агент Роман Орещук в интервью Legalbet заявил, что калининградская "Балтика" может проявить максимальную активность в предстоящее зимнее траснферное окно, чтобы усилиться для борьбы за сохранение прописки в Российской премьер-лиги (РПЛ).