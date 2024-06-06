Глава Генштаба Британии заявил о неготовности страны к новой мировой войне

Вооруженные силы Великобритании на данный момент не готовы к повторению конфликта мирового масштаба, заявил в беседе с газетой The Times начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии