Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с публикацией о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции в Нижневартовске

В соответствии с публикацией, размещенной в социальных медиа, в городе Нижневартовске мужчина оказывал сопротивление сотрудникам полиции, прибывшим по сообщению о его противоправном поведении и применении насилия.
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