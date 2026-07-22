В Брянской области обстрел поселка, есть жертва

В регионе продолжают фиксировать массированные удары со стороны ВСУ. Сегодня под обстрел из реактивной системы залпового огня «Град» попал поселок Белая Березка, также несколько населенных пунктов атакованы беспилотниками.
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