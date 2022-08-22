Военное обозрение

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Польское СМИ призвало поставлять Украине приборы ночного видения, чтобы «победить русских»

Польское СМИ призвало поставлять Украине приборы ночного видения, чтобы «победить русских»

Российская и украинская армии в настоящее время обладают весьма ограниченными возможностями в сфере обеспеченности приборами ночного видения и тепловизорами.

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