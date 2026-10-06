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Север Пресс

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Ночью над Московской областью сбили 105 беспилотников

Ночью над Московской областью сбили 105 беспилотников

Над столицей России ночью 6 октября с 4:27 идет беспрерывная атака. В четырех московских авиагаванях на фоне этого ввели ограничения на полеты для обеспечения безопасности.

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