Ночью над Московской областью сбили 105 беспилотников

Над столицей России ночью 6 октября с 4:27 идет беспрерывная атака. В четырех московских авиагаванях на фоне этого ввели ограничения на полеты для обеспечения безопасности.
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