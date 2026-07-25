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Царьград

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Всемирная организация разработает стандарты контроля для ИИ

Всемирная организация разработает стандарты контроля для ИИ

В Шанхае создана Всемирная организация по сотрудничеству в сфере ИИ, где Россия и Китай принимают участие.

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