В ФСБ сообщили о задержании 110 человек из банды Басаева

Сотрудники правоохранительных органов задержали более ста боевиков банды Шамиля Басаева по делам о терактах и вооруженных нападениях на военные и гражданские объекты, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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