Евросоюз спонсирует войну России против Украины — Трамп

Евросоюз спонсирует войну России против Украины, заявил президент США Дональд Трамп. «ЕС заплатил России $250 млрд за нефть за последние 4 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Рады выст...
- В Москве взорвана...
- Террорист готовил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым