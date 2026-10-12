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Русская весна

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Евросоюз спонсирует войну России против Украины — Трамп

Евросоюз спонсирует войну России против Украины — Трамп

Евросоюз спонсирует войну России против Украины, заявил президент США Дональд Трамп. «ЕС заплатил России $250 млрд за нефть за последние 4 года.

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