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ВХЛ перенесла матчи 1/4 Кубка Петрова «Нефтяник» – «Зауралье» и «Химик» – «Югра»

Из-за отмены всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий в Московской области и Республике Татарстан шестые матчи серий 1/4 финала Кубка Петрова между командами «Химик» (Воскресенск) и «Югра» (Ханты-Мансийск), а также «Нефтяник» (Альметьевск) и «Зауралье» (Курган), которые должны были состояться 23 марта 2024 года, перенесены на более поздний срок.

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