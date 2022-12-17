Казагранде считает, что Неймар не нужен Бразилии: «Они с Алвесом уже заразили некоторых своих поведением. Высокомерие, притворство, избыток тщеславия – это очень вредно для игроков»

Казагранде считает, что Неймар не нужен Бразилии: «Они с Алвесом уже заразили некоторых своих поведением. Высокомерие, притворство, избыток тщеславия – это очень вредно для игроков»

Валтер Казагранде высказался за исключение Неймара из сборной Бразилии. В 1/4 финала ЧМ-2022 пентакампеоны проиграли Хорватии (1:1, 2:4 по пен.

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