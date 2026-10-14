Международная группа учёных под руководством профессора Масатомо Яшимы из Института науки Токио исследовала новый твёрдый электролит, способных достигать ионной проводимости, ранее наблюдавшейся лишь при температурах в несколько сотен градусов выше.
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