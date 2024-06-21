Мэрия Екатеринбурга намерена купить около 40 автобусов

Мэрия Екатеринбурга намерена пополнить автобусный парк. Администрация планирует закупить около 40 единиц транспорта, заявил на заседании комиссии по бюджету гордумы директор департамента экономики администрации Алексей Прядеин.
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