Очень коротко о потерявших актуальность мужских штампах в отношении женщин

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаОчень коротко о потерявших актуальность мужских штампах в отношении женщин На протяжении нескольких месяцев, каждый день по пути на работу и с работы, я встречаю молодого мужчину, который всегда.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКГКто ГдеДамы красивые, мужчины сильные. Так что на дам положено смотреть и восхищаться. А мужики работают. И сразу все проще.Денис ЛЖенские недостатки утратили гендерную окраску потому что бабы выглядят как трансвеститы, поэтому над ними и ржут.)))Алексей КарповАвтор не хочет видеть улыбающихся мужчин довольных собой и своей жизнью. Прямо кушать не может. Почему? видимо потому, что она никому не нужна. Некому загадить жизнь в реале, так хоть в тырнете поплачет в подол кому нибудь ядом побрызгает в сторону мужчин.)))Комментировать
Свежие комментарии