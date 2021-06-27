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Очень коротко о потерявших актуальность мужских штампах в отношении женщин

Очень коротко о потерявших актуальность мужских штампах в отношении женщин

На протяжении нескольких месяцев, каждый день по пути на работу и с работы, я встречаю молодого мужчину, который всегда.

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Дамы красивые, мужчины сильные. Так что на дам положено смотреть и восхищаться. А мужики работают. И сразу все проще.
Денис Л
Женские недостатки утратили гендерную окраску потому что бабы выглядят как трансвеститы, поэтому над ними и ржут.)))
Алексей Карпов
Автор не хочет видеть улыбающихся мужчин довольных собой и своей жизнью. Прямо кушать не может. Почему? видимо потому, что она никому не нужна. Некому загадить жизнь в реале, так хоть в тырнете поплачет в подол кому нибудь ядом побрызгает в сторону мужчин.)))

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