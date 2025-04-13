Ракам — миллион, Девам — запретный плод: Что скрывают карты с 14 по 20 апреля? С 14 апреля…Сообщение Таро-прогноз на неделю: Кого ждут деньги, страсть и опасные искушения появились сначала на Ежедневные новости.