Кто окопался во власти Ялты? На фестивале там запретили песни о Донбассе и СВО

Валерий Сорокин

Автор не удосужился написать, что Павленко мэром не с 2014 года, а с 2020 года и рекомендовал её Аксенов!- так кто против Аксенова отзовитесь... что языки далеко. Так что вы лжите, вот что написано автором. Агентство «Регнум» напомнило, что 26 февраля 2014 года Павленко выступила с открытым обращением к главе крымского парламента Владимиру Константинову и заявила, что «чётко стоит на позициях государственности и единства Украины» Так что вы лжите