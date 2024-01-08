Все-таки не зря то Зеленский, то кто-то из его соратников, говоря о Крыме и о том, как они его "отобьют", называют в первую очередь Ялту.
Кто окопался во власти Ялты? На фестивале там запретили песни о Донбассе и СВО
Комментарии
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Валерий Сорокин
Автор не удосужился написать, что Павленко мэром не с 2014 года, а с 2020 года и рекомендовал её Аксенов!- так кто против Аксенова отзовитесь... что языки далеко. Так что вы лжите, вот что написано автором. Агентство «Регнум» напомнило, что 26 февраля 2014 года Павленко выступила с открытым обращением к главе крымского парламента Владимиру Константинову и заявила, что «чётко стоит на позициях государственности и единства Украины» Так что вы лжите
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10 мин.
ВС
Валерий Сорокин
Дебил, обратно лжите Аксенов предложил Павленко , чтобы та подала документы для участия выборах в мэры Ялты. Что бы в выборах мэра участвовали Павленко и Мальцев. И одно дела быть руководителем Массандры , а другое дело мэром Ялты. И как принято хочешь узнать человека, дай ему власть. И если чел говно , то он себя покажет.
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1 мин.
Валера Морозов
Поздравляю Вас, господин Аксенов! Так можно и Крым проспать.
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1 мин.
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