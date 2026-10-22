На Украине разразился новый коррупционный скандал: НАБУ и САП провели обыски у главы Нацбанка Андрея Пышного по делу об отмывании денег для внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко.
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ВОРУЮТ ТАМ, ПЫЛЬ С ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР СТОЛБОМ!! .... жЫдва в своем репертуаре. ВОРУЮТ!!