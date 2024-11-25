Из свердловской колонии вышел Сахно, знаменитый вор в законе

Сразу после освобождения он отправился в МосквуКриминальный авторитет, знаменитый в 1990-х на Дальнем Востоке вор в законе, 63-летний Эдуард Сахнов, известный как Сахно, вышел на днях из исправительной колонии №12 (ИК-12) в Сан-Донато под Нижним Тагилом.
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