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Из свердловской колонии вышел Сахно, знаменитый вор в законе

Из свердловской колонии вышел Сахно, знаменитый вор в законе

Сразу после освобождения он отправился в МосквуКриминальный авторитет, знаменитый в 1990-х на Дальнем Востоке вор  в законе, 63-летний Эдуард Сахнов, известный как Сахно, вышел на днях из исправительной колонии  №12 (ИК-12) в Сан-Донато под Нижним Тагилом.

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