Россиянам объяснили, почему в стране неравномерно выросли тарифы на услуги ЖКХ Ирэн ОрлонскаяВ региональных администрациях, а также в Федеральной антимонопольной службе и Министерстве строительства прокомментировали для «Известий» причины значительных различий в тарифах на жилищно-коммунальные услуги после запланированного повышения.
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