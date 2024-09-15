Россиянам объяснили, почему в стране неравномерно выросли тарифы на услуги ЖКХ Ирэн ОрлонскаяВ региональных администрациях, а также в Федеральной антимонопольной службе и Министерстве строительства прокомментировали для «Известий» причины значительных различий в тарифах на жилищно-коммунальные услуги после запланированного повышения.