В Алтайском крае сменится официальный дилер BMW

В Алтайском крае произошла официальная смена дилера баварского концерна BMW. Теперь марку в регионе будет представлять крупный дилер "Медведь Холдинг", который также представляет бренд в Красноярском крае, Хакасии, Кузбассе и Новосибирской области.
В Алтайском крае произошла официальная смена дилера баварского концерна BMW. Теперь марку в регионе будет представлять крупный дилер "Медведь Холдинг", который также представляет бренд в Красноярском крае, Хакасии, Кузбассе и Новосибирской области.
Свежие комментарии