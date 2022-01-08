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В Алтайском крае сменится официальный дилер BMW

В Алтайском крае сменится официальный дилер BMW

В Алтайском крае произошла официальная смена дилера баварского концерна BMW. Теперь марку в регионе будет представлять крупный дилер "Медведь Холдинг", который также представляет бренд в Красноярском крае, Хакасии, Кузбассе и Новосибирской области.

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