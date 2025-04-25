Лучше отключать: телефон тратит свой заряд быстрее из-за адаптивного подключения

Ваш смартфон может всю ночь терять заряд из-за функции, которую обычно никто не выключает.«ТУТ НЬЮС» сообщает, что в 2025 году новая настройка «Адаптивное подключение» работает без отключения и садит батарею.
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