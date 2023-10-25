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Полковник Макгрегор сообщил о расстреле американского спецназа в Газе

Полковник Макгрегор сообщил о расстреле американского спецназа в Газе

Отряд американских и израильских сил специального назначения был расстрелян в секторе Газа. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону в социальной сети X* рассказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

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