Полковник Макгрегор сообщил о расстреле американского спецназа в Газе

Отряд американских и израильских сил специального назначения был расстрелян в секторе Газа. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону в социальной сети X* рассказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
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