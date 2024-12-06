Видео: стратосферный полет ракетоплана Mk-II Aurora

Вид с камеры ракетоплана Mk-II Aurora на высоте более 25 километров / © Dawn Aerospace Напомним, что экспериментальный самолет Mk-II Aurora меньше месяца назад поднялся на высоту 25 150 метров и достиг скорости 1347 километров в час, совершив свой первый сверхзвуковой полет.