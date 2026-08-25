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Федерер об исчезновении одноручного бэкхенда: «В детстве легче научиться бить двумя руками. А менять технику слишком долго»

Роджер Федерер поделился мнением о том, почему все меньше игроков играют одноручным бэкхендом. «Когда я рос, я бы сказал, что 90% моих тренеров били слева одной рукой.

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