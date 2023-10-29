Спрос на электрокары в России быстро растет

Китайский автопром, как и большинство мировых производителей, переходит к электрическим машинам. По подсчетам российского представительства Great Wall, запрос на количество электрокаров и гибридов может достичь 20 000 штук.
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