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Политолог Марков: поездка Кисиды на Украину во время визита Си Цзиньпина в Москву указала, что Япония является врагом КНР и России

Политолог Марков: поездка Кисиды на Украину во время визита Си Цзиньпина в Москву указала, что Япония является врагом КНР и России

Поездка руководителя японского правительства Фумио Кисиды на Украину во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву указала на то, что Токио является врагом Пекина и Российской Федерации.

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