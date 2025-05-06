Пеший марафон на грани возможностей: что произошло с блогером после 100 тысяч шагов

Блогер из Англии прошёл 100 000 шагов за сутки: что он испытал.Известный британский блогер Джек Мэсси Уэлш провёл экстремальный эксперимент, пройдя 100 тысяч шагов за 24 часа.
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