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Два жителя Костромской области задержаны за финансирование ВСУ

Два жителя Костромской области задержаны за финансирование ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали двоих россиян в Костромской области за сотрудничество с Украиной. Установлено, что двое жителей региона 1978 и 1983 годов рождения самостоятельно связались с представителем спецслужб Украины.

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