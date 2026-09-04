Два жителя Костромской области задержаны за финансирование ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали двоих россиян в Костромской области за сотрудничество с Украиной. Установлено, что двое жителей региона 1978 и 1983 годов рождения самостоятельно связались с представителем спецслужб Украины.
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