Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Лавров "послал" США подальше. "Россия не отдаст Трампу Украину. Кремль заявит, что будет сражаться до полной победы" – эксперт

ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. Русское общество было готово верить Трампу. Но президент США внезапно разразился угрожающими заявлениями в сторону России.

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