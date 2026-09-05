Уиткофф поблагодарил Путина за прекращение огня по Киеву на три дня

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил президента России Владимира Путина за прекращение ударов на три дня для проведения переговоров.
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