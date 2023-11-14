В Ростовской области районный военкомат вошёл в пятёрку лучших в России

Военный комиссариат Новочеркасска назвали одним из лучших в нашей стране по итогам 2022 года.Военный комиссариат Новочеркасска в Ростовской области посетила делегация офицеров Генерального штаба во главе с начальником 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления генерал-майором Александром Тулягановым.