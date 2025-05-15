«Если я в чем-то виноват, буду заслуженно сидеть в тюрьме»

Его отца — Павла Врублевского — спецслужбы США называли одним из самых опасных российских хакеров. Сам Петр Врублевский объявлен в международный розыск — подозревается в рекламе наркошопа в центре Москвы и организации серии громких заказных поджогов.
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