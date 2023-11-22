Редкие фото — Юная Мэрайя Кэри в 90-е годы

Вокальный стиль американской певицы Мэрайи Кэри значительно повлиял на современную музыку. Ее называют одним из величайших и самых влиятельных вокалистов всех времен — стоит отметить ее талант и как автора текстов песен и продюсера.
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