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Мы соседи по планете

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Редкие фото — Юная Мэрайя Кэри в 90-е годы

Редкие фото — Юная Мэрайя Кэри в 90-е годы

Вокальный стиль американской певицы Мэрайи Кэри значительно повлиял на современную музыку. Ее называют одним из величайших и самых влиятельных вокалистов всех времен — стоит отметить ее талант и как автора текстов песен и продюсера.

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