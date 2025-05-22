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Царьград

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Православные кресты вернули на русский герб на сайте Кремля

Православные кресты вернули на русский герб на сайте Кремля

Администрация президента России вернула дизайн государственного герба с православными крестами на официальный сайт Кремля и в соцсетях.

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