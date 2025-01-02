Как работают медучреждения в новогодние и рождественские праздники

В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года (включительно) медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, будет обеспечено: -работа отделений для приема температурящих больных, оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 08:00 до 20:00; -динамическое наблюдение.