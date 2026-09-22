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Царьград

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В Одинцове на два дня перекроют переезд на Подушкинском шоссе

В Одинцове на два дня перекроют переезд на Подушкинском шоссе

На Подушкинском шоссе в Одинцовском городском округе 29 и 30 сентября ограничат движение через железнодорожный переезд из-за ремонтных работ.

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