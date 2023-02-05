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Кинолог Голубев: маленькие собаки дрожат чаще больших из-за особенностей своей физиологии

Кинолог Голубев: маленькие собаки дрожат чаще больших из-за особенностей своей физиологии

Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации, во время беседы с «Радио 1» рассказал о том, что у маленьких собак тремор наблюдается гораздо чаще, чем у больших.

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