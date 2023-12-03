Москалькова заявила о подготовке посещения российских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее коллега из украинской Верховной рады Дмитрий Лубинец намерены провести еще несколько взаимных посещений военнопленных, соответствующий график уже есть, пишет РИА Новости со ссылкой на омбудсмена РФ.
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