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Аргументы и Факты

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Москалькова заявила о подготовке посещения российских военнопленных

Москалькова заявила о подготовке посещения российских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее коллега из украинской Верховной рады Дмитрий Лубинец намерены провести еще несколько взаимных посещений военнопленных, соответствующий график уже есть, пишет РИА Новости со ссылкой на омбудсмена РФ.

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