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"Пока мы их не можем вытащить с передовой": Среди взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ был и "азовец"*

"Пока мы их не можем вытащить с передовой": Среди взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ был и "азовец"*

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в последние два дня в приграничье Курской области взяты в плен несколько украинских военных, в том числе "азовец"* Вчера взяли в плен двоих "укропов".

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