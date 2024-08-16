"Пока мы их не можем вытащить с передовой": Среди взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ был и "азовец"*

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в последние два дня в приграничье Курской области взяты в плен несколько украинских военных, в том числе "азовец"* Вчера взяли в плен двоих "укропов".