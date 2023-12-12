Москва больно ударила по экспорту Молдовы

Елена Острякова. Россельхознадзор с сегодняшнего дня запретил ввоз овощей и фруктов из Молдовы. В них обнаружено несколько вредных насекомых (Grapholita molesta, Frankliniella occidentalis, Bactrocera dorsalis, Frankliniella occidentalis и др.
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