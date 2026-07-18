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Пятый канал

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«Отказываюсь от ролей»: Фомина о женщинах в кино

«Отказываюсь от ролей»: Фомина о женщинах в кино

Актриса Маруся Фомина поделилась, почему в последнее время появляется в кино крайне редко. По ее словам, это осознанный выбор, связанный с качеством предлагаемых проектов и стремлением оставаться верной собственным принципам.

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