«Отказываюсь от ролей»: Фомина о женщинах в кино

Актриса Маруся Фомина поделилась, почему в последнее время появляется в кино крайне редко. По ее словам, это осознанный выбор, связанный с качеством предлагаемых проектов и стремлением оставаться верной собственным принципам.
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