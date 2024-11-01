Ещё до начала СВО на Западе предлагали Зеленскому записать видеозавещание. «Вице-президент США Камала Харрис посоветовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании, а также искать какие-то военные решения, чтобы подготовить Украину к партизанской войне», — рассказал экс-глава МИД Дмитрий Кулеба.
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