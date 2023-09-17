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Кристина Резцова: «Сделаю все возможное, чтобы быть готовой к мировому уровню и, когда нас туда выпустят, выступать достойно»

«Конечно, хотелось бы выступить на следующей Олимпиаде, очень надеюсь и верю в то, что нас туда допустят, и сделаю все возможное, чтобы за предстоящие сезоны быть готовой к мировому уровню и, когда нас туда выпустят, выступать там достойно», – сказала двукратный олимпийский призер Кристина Резцова.

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