Аналитик рассказал, какой будет позиция США на переговорах по Украине

Все зависит от обстановки на фронте Доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью RT объяснил, что Дональд Трамп на возможных переговорах по украинскому конфликту будет исходить из реальной обстановки на фронте.
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