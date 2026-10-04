«Били палками за опоздание на молитву»: в Самарской области накрыли ваххабитскую ячейку «Дом имама», замаскированную под детский лагерь

В Самарской области силовики пресекли деятельность нелегального религиозного объекта под названием «Дом имама», который функционировал под видом детского лагеря с радикальным религиозным уклоном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума отклонила...
- Жительницу Волого...
- Госдума отклонила...
На СВО наши бойцы воюют за Русский мир, а внутри России мигранты фактически открыли второй фронт против Русского мира. При всемерной помощи «пятой колонны», этнических диаспор и землячеств…
Проблема в том, что полиция, суды, СМИ и многие другие действуют по законам и инструкциям, которые предписывают им вести себя именно так - проявлять максимальную лояльность, терпимость, гуманность к гостям с юга, а вот к коренному большинству предписано относиться предельно строго, сурово, жёстко...Недавно Путин посмел сказать о защите русских, так большинство СМИ эти слова главы страны удалили. О них никто практически даже не узнал...
Идёт кишлакоизация и аулоизация страны...
России мигранты не нужны! В России миллионы официальных безработных россиян. Ещё больше не зарегистрированных безработных. Плюс миллионы частично занятых. Можно задействовать пенсионеров, студентов, старшеклассников. И ещё можно и нужно – повышать квалификацию работников, и тогда они меньшим числом смогут производить больше. А при механизации, автоматизации, роботизации даже появятся лишние рабочие руки. И обязательно следует брать пример с братской Белоруссии, где прекрасно обходятся без мигрантов. Так следует сделать и в России…
За воспитание будущих террористов/боевиков ни хрена, а если один из них где-то у кого-то бабу на личной странице в Инете увидит то "за распространение" порнографии и развращение малолеток мигом на зону упекут, ну или с работы выкинут, за купальник на пляже, как с учителями было.
Кстати, у нас в стране каждый желающий может детские лагеря основывать или только такие как эти ушлёпки,а потом не переживать о проверках, ну пока кито-то не сбежит и не расскажет?
Наш суд -самый продажный суд в мире. Пора вводить смертную казнь, иначе мы никогда не избавимся от этой заразы
всех подследственных задержать снова и и отправить в СИЗО А ДЕЛО ПО КОТОРОМУ ИХ РАНЕЕ ЗАДЕРЖИВАЛИ НАПРАИТЬ НА РАССМОТРЕНИЕ вЕРХОВНОГО СУДА рОССИИ - И ЛИЧНОЕ ДЕЛО РАССМТРЕТЬ НА КОЛЕГИИ СУДЕЙ рф С ОТПРАВЛЕНИЕМ РЕШЕНИЯ НА ИМЯ Президента Россией-он назначал ему и принимать решение о дальнейшей судьбе любвиобильной судьи к мигрантам!
И неужели кто-то во властных структурах, НЕ ПРИТВОРНО, на самом деле, лелеет надежду их адаптировать в наше общество? НЕ ВЕРЮ!
И сколько их ещё, таких же сектанских рассадников Вселенского Зла, только неловленных? Всё равно, что христианских, что мусульманских, что буддистских. Что вообще самочинных. Непременно необходимо России выявить их, любой конфессии, по всей стране и закрыть до единого.
Да, они вырастут и будут пропитаны этой заразой. Сами, на своей земле вырастили будущие проблемы
"Суд назначил штраф и отпустил с миром" Зачем нам такой суд? Это воспитание из детей РФ радикалов-экстремистов и за это штраф?
Лагерь, надо же, а наши бы так собрались, сказали бы, что готовят что-то и посадили бы всех.