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Царьград

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Дмитрий Свищев анонсировал подготовку 200 лыжников к нейтральному статусу

Дмитрий Свищев анонсировал подготовку 200 лыжников к нейтральному статусу

Глава Федерации лыжного спорта России Дмитрий Свищев заявил, что около 200 лыжников, включая Александра Большунова, готовят документы на нейтральный статус в FIS.

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