Предложение советника Трампа снизить возраст призыва в ВСУ оценили в США

Бессердечным является заявление советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолца о мобилизации на Украине, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис 19 января в эфире своего YouTube-канала.
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